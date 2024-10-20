Çorum'da park halindeki 15 aracın aynaları kırıldı

Mağdur olan araç sahiplerinin şikayeti üzerine polis ekiplerince saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kale Mahallesi Ata Caddesi'nde park halindeki 15 aracın aynaları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırıldı.

Çorum’da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, caddede park halindeki çok sayıda aracın aynalarını kırdı.

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