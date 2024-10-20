Çorum'da hakkında 9 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Çorum'da hakkında 9 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Çorum’da hakkında 9 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 5 yıldır aranan ve hakkında 9 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Eren U, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemleri sonrası nöbetçi hakimliğe çıkarılan hükümlü, cezası yüzüne okunduktan sonra Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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