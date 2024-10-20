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        Çorum'da hakkında 9 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Çorum'da hakkında 9 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 22:47 Güncelleme: 20.10.2024 - 22:47
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        Çorum'da hakkında 9 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Çorum’da hakkında 9 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, 5 yıldır aranan ve hakkında 9 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Eren U, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

        Emniyetteki işlemleri sonrası nöbetçi hakimliğe çıkarılan hükümlü, cezası yüzüne okunduktan sonra Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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