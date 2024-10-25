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        Çorum'da uygulama noktasından kaçan servisin sahibine 4 bin lira ceza

        Çorum'da polisin dur ihtarına uymayan, kovalamaca sırasında sürücüsünün yol ortasına bırakıp yaya olarak kaçtığı servis minibüsünün sahibine 45 bin lira trafik cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 08:59 Güncelleme: 25.10.2024 - 09:07
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        Çorum'da uygulama noktasından kaçan servisin sahibine 4 bin lira ceza
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        Çorum'da polisin dur ihtarına uymayan, kovalamaca sırasında sürücüsünün yol ortasına bırakıp yaya olarak kaçtığı servis minibüsünün sahibine 45 bin lira trafik cezası uygulandı.

        Kimliği belirlenemeyen sürücü, 19 S 0337 plakalı servis minibüsüyle Bahçelievler Mahallesi Karşıyaka 1. Sokak'ta uygulama yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçtı.

        Yaşanan kovalamaca sırasında aracını yol ortasına bırakarak Şenyurt Caddesi'ndeki binaya giren sürücünün kimliği tespit edilemedi.

        Polis ekipleri tarafından servis minibüsünün ruhsat sahibine 45 bin lira ceza uygulanırken, minibüs de trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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