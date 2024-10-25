Çorum'da uygulama noktasından kaçan servisin sahibine 4 bin lira ceza
Çorum'da polisin dur ihtarına uymayan, kovalamaca sırasında sürücüsünün yol ortasına bırakıp yaya olarak kaçtığı servis minibüsünün sahibine 45 bin lira trafik cezası uygulandı.
Çorum'da polisin dur ihtarına uymayan, kovalamaca sırasında sürücüsünün yol ortasına bırakıp yaya olarak kaçtığı servis minibüsünün sahibine 45 bin lira trafik cezası uygulandı.
Kimliği belirlenemeyen sürücü, 19 S 0337 plakalı servis minibüsüyle Bahçelievler Mahallesi Karşıyaka 1. Sokak'ta uygulama yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçtı.
Yaşanan kovalamaca sırasında aracını yol ortasına bırakarak Şenyurt Caddesi'ndeki binaya giren sürücünün kimliği tespit edilemedi.
Polis ekipleri tarafından servis minibüsünün ruhsat sahibine 45 bin lira ceza uygulanırken, minibüs de trafikten men edildi.
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