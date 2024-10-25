Çorum'da uygulama noktasından kaçan servisin sahibine 4 bin lira ceza

Polis ekipleri tarafından servis minibüsünün ruhsat sahibine 45 bin lira ceza uygulanırken, minibüs de trafikten men edildi.

Çorum'da polisin dur ihtarına uymayan, kovalamaca sırasında sürücüsünün yol ortasına bırakıp yaya olarak kaçtığı servis minibüsünün sahibine 45 bin lira trafik cezası uygulandı.

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