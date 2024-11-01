Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de yarın Ankara Keçiörengücü'ne konuk olacak

        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 10:08 Güncelleme: 01.11.2024 - 10:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de yarın Ankara Keçiörengücü'ne konuk olacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak.

        Ankara Aktepe Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

        Kırmızı-siyahlı ekipte milli takım kampında bulunan Hasan Ege Akdoğan ile sakatlıkları devam eden Atakan Cangöz, Kadir Seven ve Burak Süleyman, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

        Ligde Çorum FK'nin 13, Ankara Keçiörengücü'nün ise 14 puanı bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gözaltılar ve tutuklama var! 200 milyon TL'lik ilaç vurgunu!
        Gözaltılar ve tutuklama var! 200 milyon TL'lik ilaç vurgunu!
        Miray'ın ölümüne neden olan öğretmenin cezası belli oldu!
        Miray'ın ölümüne neden olan öğretmenin cezası belli oldu!
        Galatasaray'ın devre arası satış planı yok!
        Galatasaray'ın devre arası satış planı yok!
        Polis onu arıyordu! Gizli bölmede yakalandı!
        Polis onu arıyordu! Gizli bölmede yakalandı!
        Aleyna'yı ölüme sürüklemişti! Yargıtay kararı verdi!
        Aleyna'yı ölüme sürüklemişti! Yargıtay kararı verdi!
        İnka İmparatorluğu'nun efsanevi şehri!
        İnka İmparatorluğu'nun efsanevi şehri!
        iPhone'un kayıt özelliği yasal mı?
        iPhone'un kayıt özelliği yasal mı?
        Boşandılar
        Boşandılar
        SGK bütçesinde asgari ücret sürprizi
        SGK bütçesinde asgari ücret sürprizi
        Yusuf Dikeç etkisinden kurtulamadı
        Yusuf Dikeç etkisinden kurtulamadı
        Mevduat ve fonlarda stopaj oranları artırıldı
        Mevduat ve fonlarda stopaj oranları artırıldı
        İlk bin gün şeker tüketmek, sağlığa olumsuz etki yapıyor
        İlk bin gün şeker tüketmek, sağlığa olumsuz etki yapıyor
        Yasa dışı bahiste iki ayrı soruşturma
        Yasa dışı bahiste iki ayrı soruşturma
        Musk'ın "1 milyon dolarlık" seçim çekilişi davası görüldü
        Musk'ın "1 milyon dolarlık" seçim çekilişi davası görüldü
        Arda Güler için flaş iddia!
        Arda Güler için flaş iddia!
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Osayi-Samuel bilmecesi!
        Osayi-Samuel bilmecesi!
        Retro kumaşın modaya muhteşem dönüşü
        Retro kumaşın modaya muhteşem dönüşü
        Trump'tan CBS News'a 10 milyar dolarlık dava
        Trump'tan CBS News'a 10 milyar dolarlık dava
        İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tomruk faciası: 1 ölü, 9 yaralı
        İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tomruk faciası: 1 ölü, 9 yaralı

        Benzer Haberler

        Çorum'da ekmek fırınında çıkan yangın söndürüldü
        Çorum'da ekmek fırınında çıkan yangın söndürüldü
        Çorum FK, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Çorum FK, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Çorum'da "Şehidimizden Kardeşine Hediye Var Projesi" kapsamında eğitim seti...
        Çorum'da "Şehidimizden Kardeşine Hediye Var Projesi" kapsamında eğitim seti...
        Çorum Sungurlu'da Cumhuriyet Bayramı "Veteranlar gösteri maçı" ile kutlandı
        Çorum Sungurlu'da Cumhuriyet Bayramı "Veteranlar gösteri maçı" ile kutlandı
        Çorum'da Cumhuriyet Bayramı'nda öğrenciler "Ay-yıldız koreografisi" yaptı
        Çorum'da Cumhuriyet Bayramı'nda öğrenciler "Ay-yıldız koreografisi" yaptı
        Boğazkale'de doğal gaz ilk ateş yakma töreni düzenlendi
        Boğazkale'de doğal gaz ilk ateş yakma töreni düzenlendi