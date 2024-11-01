Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Osmancık Belediyesinden gıda işletmelerinin çalışanlarına ilk yardım eğitimi

        Çorum'un Osmancık ilçesinde kafe ve restoranların çalışanlarına yönelik ilk yardım eğitimi programı başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 15:58 Güncelleme: 01.11.2024 - 16:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmancık Belediyesinden gıda işletmelerinin çalışanlarına ilk yardım eğitimi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'un Osmancık ilçesinde kafe ve restoranların çalışanlarına yönelik ilk yardım eğitimi programı başlatıldı.

        Osmancık Belediyesi İlk Yardım Eğitim Merkezince yürütülen program kapsamında işletme sahipleri ve çalışanları, müşterilerin yemek yerken soluk borusuna bir şey kaçması durumunda hızlı ve etkili müdahale yöntemlerini öğrenecek.

        Osmancık Belediyesi ilk yardım uzmanları, zabıta ekipleriyle iş yerlerini ziyaret ederek, Heimlich manevrası başta olmak üzere yetişkin, çocuk ve bebeklerde solunum yolu tıkanıklığında yapılması gerekenlerle ilgili uygulamalı eğitimlere başladı.

        Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, hayati öneme sahip bir eğitim programı başlattıklarını söyledi.

        İlk yardım eğitimiyle ilçede toplumsal bilinci ve güvenliği artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Gelgör, "Eğitimler sayesinde ilçemizde gıda hizmeti veren işletmelerde yemek yerken solunum yolu tıkanıklığı yaşayan müşterilere ilk müdahale işletme çalışanları tarafından yapılabilecek. Bu müdahalenin hızlı ve doğru şekilde yapılması çoğu zaman hayat kurtarıyor. İlçemizdeki tüm işletmelerin bu konuda duyarlı ve bilinçli olmasını hedefliyoruz." dedi.

        Osmancık Esnaf Odası Başkanı Nihat Kapakçı da eğitim hizmetinden dolayı Osmancık Belediyesine teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Husumetlisi bir kadınla oturuyordu! Ağzına fıstık attı tetiğe bastı!
        Husumetlisi bir kadınla oturuyordu! Ağzına fıstık attı tetiğe bastı!
        Ekim'de enflasyon ne olur?
        Ekim'de enflasyon ne olur?
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini açıkladı
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini açıkladı
        Kayınpeder ile damadın kavgası ölümle bitti!
        Kayınpeder ile damadın kavgası ölümle bitti!
        F.Bahçe'nin 11'i netleşiyor!
        F.Bahçe'nin 11'i netleşiyor!
        Dünyanın en kirli havası Yeni Delhi'nin
        Dünyanın en kirli havası Yeni Delhi'nin
        Otobüsün açık kapısından düşüp ölmüştü! Ödül gibi ceza!
        Otobüsün açık kapısından düşüp ölmüştü! Ödül gibi ceza!
        Narin cinayetinde 4 şüphelinin dakika dakika baz hareketi ortaya çıktı!
        Narin cinayetinde 4 şüphelinin dakika dakika baz hareketi ortaya çıktı!
        Sokak ortasında korkunç cinayet! Üvey babasını öldürdü
        Sokak ortasında korkunç cinayet! Üvey babasını öldürdü
        Harris'ten Trump'ın ifadesine tepki
        Harris'ten Trump'ın ifadesine tepki
        Boşandılar
        Boşandılar
        'Hilar Kaya Mezarları' ören yeri olarak tescillendi
        'Hilar Kaya Mezarları' ören yeri olarak tescillendi
        Âşıklar Paris'te
        Âşıklar Paris'te
        Valensiya'daki yıkım uydudan görüntülendi!
        Valensiya'daki yıkım uydudan görüntülendi!
        İnka İmparatorluğu'nun efsanevi şehri!
        İnka İmparatorluğu'nun efsanevi şehri!
        Beşiktaş'ın duran top kabusu!
        Beşiktaş'ın duran top kabusu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Galatasaray'ın devre arası satış planı yok!
        Galatasaray'ın devre arası satış planı yok!
        Retro kumaşın modaya muhteşem dönüşü
        Retro kumaşın modaya muhteşem dönüşü
        SGK bütçesinde asgari ücret sürprizi
        SGK bütçesinde asgari ücret sürprizi

        Benzer Haberler

        Çorum'da 7. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi başladı
        Çorum'da 7. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi başladı
        Laçin Kaymakamı Emre Konak köyleri ziyaret etti
        Laçin Kaymakamı Emre Konak köyleri ziyaret etti
        Çorum FK, Ankara Keçiörengücü maçına hazır
        Çorum FK, Ankara Keçiörengücü maçına hazır
        Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de yarın Ankara Keçiörengücü'ne konuk olacak
        Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de yarın Ankara Keçiörengücü'ne konuk olacak
        Çorum'da ekmek fırınında çıkan yangın söndürüldü
        Çorum'da ekmek fırınında çıkan yangın söndürüldü
        Çorum FK, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Çorum FK, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü