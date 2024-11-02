Çorum'da "Arıları Yaşat Geleceğini Kazan Projesi" tamamlandı

Çorum'da arıcılığın bilimsel yöntemlerle yapılmasının yaygınlaştırılması ve gençlere istihdam sağlanması amacıyla yürütülen "Arıları Yaşat Geleceğini Kazan Projesi"nin tamamlandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığınca, "Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Destek Programı Operasyonu" kapsamında desteklenen projenin sona ermesi nedeniyle kapanış programı düzenlendi.

Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliğinin mali desteğiyle, Çorum Valiliği Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Hitit Güneşi Kadın Girişimi Üretim ve Kalkınma Kooperatifi tarafından yürütülen projenin toplam bütçesinin 337 bin avro olduğunu belirtti. Yaklaşık 15 ay süren proje kapsamında 50 gencin çeşitli eğitimler aldığını, arı sütü, arı zehri gibi katma değeri yüksek arı ürünlerinin üretiminin gerçekleştirildiğini anlatan Mercan, projenin genç istihdamı açısından oldukça faydalı olduğunu kaydetti.