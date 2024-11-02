Çorum'da kurtarıcı ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
Çorum'da oto kurtarıcısı ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Çorum’da oto kurtarıcısı ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Mustafa Ö. idaresindeki 06 DKV 203 plakalı oto kurtarıcı araç, Çevreyolu Bulvarı İskilip Kavşağı'nda Mehmet E'nin kullandığı 19 TT 293 plakalı traktöre arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada kurtarıcıda bulunan A.Ö. yaralandı.
Yaralı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazada yola devrilen römork nedeniyle yolun bir şeridi bir süre trafiğe kapandı.
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