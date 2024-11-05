Çorum'da bir parkta çocukların çıkardığı yangın güvenlik kamerasında

Söz konusu güvenlik kamerası görüntüleri, Çorum Belediyesinin sosyal medya hesabından "Ah be çocuklar! Biz sizin için yapmıştık. İnsan kendi oyun alanını yakar mı?" notuyla paylaşıldı.

Vatandaşların su ve yangın tüpüyle müdahale ettiği yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Azerbaycan Caddesi'ndeki bir parkta yer alan bir oyun grubunda yangın çıktı.

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