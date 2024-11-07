Çorum'da "Hughette Eyüboğlu, Bir Renk Bir İz Sanat Çalıştayı" başladı

Çorum'un İskilip ilçesinde "Hughette Eyüboğlu, Bir Renk Bir İz Sanat Çalıştayı" başladı.

İskilip Belediyesince, 1942'de geldiği İskilip'ten çok etkilenen ünlü ressam ve şair Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun Kanadalı gelini Hughette Eyüboğlu adına düzenlenen etkinlik kapsamında, 25 ressam ve yazma baskı sanatçısı ilçeye geldi.

Ahşap evleri, asırlık çeşmeleri ve tarihi yapılarıyla ünlü İskilip'in sahip olduğu güzellikleri tanıtmak amacıyla düzenlenen çalıştay kapsamında sanatçılar, resim ve yazma baskı çalışmalarına başladı.