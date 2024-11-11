Çorum'un ilçelerinde Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu

Çorum'un ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla protokol üyeleri ve öğrenciler fidan dikti.

Osmancık ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğünce Eymir Mahallesinde oluşturulan alanda 3 bin 750 fidan toprakla buluşturuldu.

Osmancık Orman İşletme Müdürü Oğuzhan Aytaş, fidan dikme töreninde yaptığı konuşmada, ağaçlandırma seferberliği kapsamında vatandaşlara ücretsiz fidan dağıttıklarını belirterek, "Bu bölgede toplam 3 bin 750 fidanı toprakla buluşturduk. Bölgemizde ağaçlandırma çalışmalarına ve bölgemizin yeşil dokusuna katkı sağlamaya hız kesmeden devam ediyoruz." dedi.

Dodurga Kaymakamı Hakan Vatansever, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, geleceğe daha yaşanabilir bir çevre bırakmak için ağaç dikilmesi gerektiğini söyledi.

Dodurga Belediyesi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes" sloganıyla organize edilen etkinlikte 850 fidan dikildi.

Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya da Dodurga'da doğaya önem verdiklerini belirterek, "İlçemizi havasıyla, suyuyla, doğasıyla gelecek nesillerimize daha yaşanabilir bir ilçe inşa etmek için belediye olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Dodurga İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Yiğit ise 250 fıstık çam, 450 sedir çam ve 150 karaçam olmak üzere toplam 850 fidan dikildiğini kaydetti.

-Bayat

Bayat ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında fidanlar toprakla buluştu.