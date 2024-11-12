Çorum'da sahipsiz ve yabani hayvanlar belediyenin tesisinde tedavi görüyor

KEMAL CEYLAN - Çorum Belediyesi bünyesinde hizmet vermeye başlayan Sahipsiz Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, kentteki sokak hayvanlarının yanı sıra vahşi hayvanlara yönelik de sağlık hizmeti sunuyor.

Çorum Belediyesince kentteki sokak hayvanları ile doğal yaşam alanında çeşitli nedenlerle yaralanan vahşi hayvanlara sağlık hizmeti sunulması amacıyla rehabilitasyon merkezi inşa edildi.

Ameliyathaneleri, müdahale ve gözlem odaları, röntgen cihazları ve veteriner hekimleriyle donanımlı bir hastane niteliğine sahip merkez, geçtiğimiz nisan ayında hizmet vermeye başladı.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince merkeze getirilen hayvanlar sağlık kontrolünden geçiriliyor. Burada kısırlaştırma işlemi ve tedavileri yapılan hayvanlar, yerden ısıtmalı kulübelerde gözlem sürecini tamamladıktan sonra doğal yaşam alanına bırakılıyor.

Öte yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile vatandaşlar tarafından doğada yaralı halde bulunan kartal, kurt, karaca gibi yabani hayvanlar da bu merkezde tedavi ediliyor.

Veteriner hekim Mert Günhan, AA muhabirine, merkezde nisan ayından itibaren 3 bin sahipsiz sokak hayvanı ile vahşi hayvana sağlık hizmeti verildiğini söyledi.