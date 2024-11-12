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        Çorum'daki apartman dairesinde meydana gelen patlamaya ilişkin bilirkişi raporu açıklandı

        Çorum'da 3 Kasım'da bir apartman dairesinde meydana gelen patlamaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporuna göre, patlama doğal gazdan kaynaklandı ancak yoğun hasar nedeniyle patlamanın oluş şekli tam olarak belirlenemedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 16:44 Güncelleme: 12.11.2024 - 16:44
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        Çorum'daki apartman dairesinde meydana gelen patlamaya ilişkin bilirkişi raporu açıklandı
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        Çorum'da 3 Kasım'da bir apartman dairesinde meydana gelen patlamaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporuna göre, patlama doğal gazdan kaynaklandı ancak yoğun hasar nedeniyle patlamanın oluş şekli tam olarak belirlenemedi.

        Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca görevlendirilen 3 cumhuriyet savcısı, patlamaya ilişkin bilirkişi raporunu tamamladı.

        Raporda, patlamanın doğal gazdan kaynaklandığı ancak dairede oluşan yoğun hasar nedeniyle patlamanın oluş şekline ilişkin kesin bulgulara ulaşılamadığı belirtildi.

        Evin en çok yatak odası bölümünün zarar görmesi nedeniyle patlamanın bu bölümden başlamış olabileceğinin değerlendirildiği raporda, doğal gaz dağıtım şirketi ile bina yönetiminin herhangi bir ihmalinin söz konusu olmadığı ifade edildi.

        Raporda ayrıca, patlamanın, patlamada hayatını kaybeden ev sahibi Osman Keyinci'nin (65) ihmallerinden kaynaklanmış olabileceği görüşüne yer verildi.

        Öte yandan patlamayla ilgili adli soruşturma sürüyor.

        Çorum'da Osmancık Caddesi'ndeki Hilal Apartmanı'nda 3 Kasım'da doğal gazdan kaynaklandığı değerlendirilen patlama meydana gelmiş, 1 kişinin hayatını kaybettiği patlamada yaralanan 33 kişi hastanelerde tedavi altına alınmıştı.

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