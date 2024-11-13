Çorum'da tandırlıkta çıkan yangın hasara yol açtı

Mecitözü Belediyesi itfaiye ekipleri, vatandaşların ve iş makinelerinin de yardımıyla yangını söndürdü.

Doğla köyündeki bir evin tandırlık bölümünde çıkan yangın, evin diğer eklentilerine yayıldı.

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