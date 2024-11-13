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        Çorum'da tandırlıkta çıkan yangın hasara yol açtı

        Çorum'un Mecitözü ilçesindeki bir evin tandırlık bölümünde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 11:27 Güncelleme: 13.11.2024 - 11:27
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        Çorum'da tandırlıkta çıkan yangın hasara yol açtı
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        Çorum'un Mecitözü ilçesindeki bir evin tandırlık bölümünde çıkan yangın söndürüldü.

        Doğla köyündeki bir evin tandırlık bölümünde çıkan yangın, evin diğer eklentilerine yayıldı.

        İhbar üzerine köye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Mecitözü Belediyesi itfaiye ekipleri, vatandaşların ve iş makinelerinin de yardımıyla yangını söndürdü.

        Yangın nedeniyle tandırlık ve eklentilerinde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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