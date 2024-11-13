Çorum'da tandırlıkta çıkan yangın hasara yol açtı
Çorum'un Mecitözü ilçesindeki bir evin tandırlık bölümünde çıkan yangın söndürüldü.
Çorum'un Mecitözü ilçesindeki bir evin tandırlık bölümünde çıkan yangın söndürüldü.
Doğla köyündeki bir evin tandırlık bölümünde çıkan yangın, evin diğer eklentilerine yayıldı.
İhbar üzerine köye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Mecitözü Belediyesi itfaiye ekipleri, vatandaşların ve iş makinelerinin de yardımıyla yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle tandırlık ve eklentilerinde hasar oluştu.
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