Çorum Emniyet Müdürlüğünün asayiş uygulamaları sürüyor
Çorum İl Emniyet Müdürlüğünün kentte huzur ve asayişi pekiştirmek amacıyla çalışma yürüttüğü bildirildi.
Çorum İl Emniyet Müdürlüğünün kentte huzur ve asayişi pekiştirmek amacıyla çalışma yürüttüğü bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 8-15 Kasım tarihlerinde 97 huzur uygulaması ile sabit denetim yaptı.
Kentteki kahvehane, kafe, çay ocağı, oyun salonu ve otoparklarda yapılan denetimlerde 4 bin 911 kişinin GBT kaydı kontrol edildi, hakkında arama kararı bulunan 5 kişi yakalandı.
Şüpheli kişi ve yerlerde yapılan aramalarda ise 11 silah, 29 sentetik ecza hapı ve 11,96 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Denetimlerin devam edeceği belirtildi.
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