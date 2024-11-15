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        Çorum Emniyet Müdürlüğünün asayiş uygulamaları sürüyor

        Çorum İl Emniyet Müdürlüğünün kentte huzur ve asayişi pekiştirmek amacıyla çalışma yürüttüğü bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 16:18 Güncelleme: 15.11.2024 - 16:18
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        Çorum Emniyet Müdürlüğünün asayiş uygulamaları sürüyor
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        Çorum İl Emniyet Müdürlüğünün kentte huzur ve asayişi pekiştirmek amacıyla çalışma yürüttüğü bildirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 8-15 Kasım tarihlerinde 97 huzur uygulaması ile sabit denetim yaptı.

        Kentteki kahvehane, kafe, çay ocağı, oyun salonu ve otoparklarda yapılan denetimlerde 4 bin 911 kişinin GBT kaydı kontrol edildi, hakkında arama kararı bulunan 5 kişi yakalandı.

        Şüpheli kişi ve yerlerde yapılan aramalarda ise 11 silah, 29 sentetik ecza hapı ve 11,96 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

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