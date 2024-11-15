Çorum Emniyet Müdürlüğünün asayiş uygulamaları sürüyor

Çorum İl Emniyet Müdürlüğünün kentte huzur ve asayişi pekiştirmek amacıyla çalışma yürüttüğü bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 8-15 Kasım tarihlerinde 97 huzur uygulaması ile sabit denetim yaptı.

Kentteki kahvehane, kafe, çay ocağı, oyun salonu ve otoparklarda yapılan denetimlerde 4 bin 911 kişinin GBT kaydı kontrol edildi, hakkında arama kararı bulunan 5 kişi yakalandı.