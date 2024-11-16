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        Tırın makaslaması sonucu Çorum-Samsun kara yolu 1 saat ulaşıma kapandı

        Çorum'da tırın makaslaması sonucu Çorum-Samsun kara yolu, 1 saat ulaşıma kapalı kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 15:42 Güncelleme: 16.11.2024 - 15:57
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        Tırın makaslaması sonucu Çorum-Samsun kara yolu 1 saat ulaşıma kapandı
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        Çorum'da tırın makaslaması sonucu Çorum-Samsun kara yolu, 1 saat ulaşıma kapalı kaldı.

        Sürücüsü öğrenilemeyen 20-ES-868 yabancı plakalı tır, Çorum-Samsun kara yolu Elvan Çelebi Köprüsü yakınlarında makaslayarak bariyere çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kaza nedeniyle yolun Samsun yönü ulaşıma kapandı, yolda araç kuyruğu oluştu.

        Yaklaşık 1 saat ulaşıma kapalı kalan yol, tırın kaldırılmasının artından yeniden trafiğe açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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