Çorum'dan kısa kısa

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Börekci’nin cenazesi, otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

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