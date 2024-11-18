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        Çorum'dan kısa kısa

        Çorum'da yakınlarının haber alamadığı yaşlı kadın evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 16:18 Güncelleme: 18.11.2024 - 16:18
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        Çorum'da yakınlarının haber alamadığı yaşlı kadın evinde ölü bulundu.

        Bahçelievler Mahallesi İpeklievler 62. Sokak’taki evinde yalnız yaşayan 82 yaşındaki Leyla Börekci'den haber alamayan yakınları 112'den yardım istedi.

        İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İkamete giren ekipler, Börekci'yi hareketsiz halde buldu.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Börekci’nin cenazesi, otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

        - Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan sürücü kaza yaptı

        Mecitözü ilçesinde sahipsiz sokak hayvanlarının saldırısından kaçmaya çalışırken kaza yapan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Beyza B.K.(28), ilçede ATV motosiklet ile seyir halindeyken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

        Köpeklerden kurtulmaya çalışan sürücü, motosikletin devrilmesi sonucu yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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