Çorum'da hakkında 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Çorum'da hakkında "kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.
Çorum'da hakkında "kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentin farklı noktalarında şok denetim yapıldı.
Denetim sırasında, hakkında "kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan Celal Ş. (40) yakalandı.
Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.
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