Çorum'un Osmancık ilçesinde 1994'ten beri sergilenen anıt uçak yeni yerine taşındı

Karayolları Bölge Müdürlüğünce D-100 kara yolundaki genişletme çalışmaları nedeniyle taşınmasına karar verilen savaş uçağının yeni yerine alınması için Osmancık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı.

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