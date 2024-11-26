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        Samsun-Ankara kara yolunun Çorum kesiminde kar etkili oluyor

        Samsun-Ankara kara yolunun Çorum sınırları içindeki bölümünde kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 14:34 Güncelleme: 26.11.2024 - 14:54
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        Samsun-Ankara kara yolunun Çorum kesiminde kar etkili oluyor
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        Samsun-Ankara kara yolunun Çorum sınırları içindeki bölümünde kar yağışı etkili oluyor.

        Çorum'da gece saatlerinde başlayan yağış, sabah şiddetini artırdı.

        Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan Samsun-Ankara kara yolunun Çorum kesiminde kar yağışının yanı sıra yer yer sis de görülüyor.

        Trafik yoğunluğunun azaldığı yolda İl Emniyet Müdürlüğü ile Karayolları Şube Müdürlüğünce tedbir alındı.

        İş makineleriyle karla mücadele çalışması yürüten ekipler, yolu ulaşıma açık tutmak için çaba sarf ediyor.

        Polis ekipleri, güzergah boyunca aldığı önlemlerle ulaşımda aksama yaşanmaması için çaba gösteriyor.

        Yolun Sıklık Boğazı mevkisi, dronla da görüntülendi.

        Yol kenarındaki karla kaplanan çam ormanı güzel görüntüler oluşturdu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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