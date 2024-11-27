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        Çorum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Çorum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 09:13 Güncelleme: 27.11.2024 - 09:42
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        Çorum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Çorum’da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        U.K'nin (25) kullandığı motosiklet, İnönü Caddesi’nde bir aracın yan aynasına çarparak devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralı sürücü o sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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