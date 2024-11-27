Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da öğretmenlere "Şiir okuma ve ezberleme teknikleri" anlatıldı

        Çorum Belediye Başkan Yardımcısı ve Şehir Defteri dergisi genel yayın yönetmeni Turhan Candan'ın öğretmenlere "Şiir okuma ve ezberleme teknikleri" konulu eğitim verildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 10:33 Güncelleme: 27.11.2024 - 10:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da öğretmenlere "Şiir okuma ve ezberleme teknikleri" anlatıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum Belediye Başkan Yardımcısı ve Şehir Defteri dergisi genel yayın yönetmeni Turhan Candan'ın öğretmenlere "Şiir okuma ve ezberleme teknikleri" konulu eğitim verildiği bildirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Candan, Milli Eğitim Bakanlığının "Öğretmen Akademileri Projesi" kapsamında düzenlenen Edebiyat Akademisi etkinliğinde öğretmenlerle bir araya geldi.

        Hasanpaşa Yazma Eserler Kütüphanesi'ndeki etkinlikte Candan, öğretmenlere "Şiir okuma ve ezberleme teknikleri" eğitimi verdi.

        Şiirin gücünü, edebiyatın eğitimdeki yerini ve şiir okuma ile ezberleme tekniklerini anlatan Candan, "Şiir, sadece bir sanat dalı değil, aynı zamanda insanın iç dünyasını anlama ve ifade etme aracıdır. Öğretmenlerimizin şiirle iç içe olması, öğrencilerimize daha etkili bir eğitim vermelerini sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar da öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sağlamak ve öğrencilere daha iyi eğitim sunmak amacıyla bu tür eğitim faaliyetlerinin devam edeceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dalağı alındı! Kaburgası kırıldı! Kaldırımda yürürken yeraltında patlama!
        Dalağı alındı! Kaburgası kırıldı! Kaldırımda yürürken yeraltında patlama!
        Karısını boğarak öldürüp polisi aradı!
        Karısını boğarak öldürüp polisi aradı!
        Yeniden değerleme oranı açıklandı
        Yeniden değerleme oranı açıklandı
        Beşiktaş'ta bir ayrılık daha!
        Beşiktaş'ta bir ayrılık daha!
        Taksim'de ABD'li kadın turist dehşet saçtı: Eşini yaraladı, sokaktakilere saldırdı
        Taksim'de ABD'li kadın turist dehşet saçtı: Eşini yaraladı, sokaktakilere saldırdı
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Gübrede yine garip gelişme
        Gübrede yine garip gelişme
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        Ağaç dalıyla iş yerindekilere saldırdı!
        Ağaç dalıyla iş yerindekilere saldırdı!
        Arda Güler ilki yaşayacak!
        Arda Güler ilki yaşayacak!
        Piyasada sahte dolar paniği
        Piyasada sahte dolar paniği
        Dev maçta kazanan Bayern Münih!
        Dev maçta kazanan Bayern Münih!
        Husumetli aileler çatıştı! 2 çocuk vuruldu! Parkta düello!
        Husumetli aileler çatıştı! 2 çocuk vuruldu! Parkta düello!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        "Yapımcı da vermesin o zaman"
        "Yapımcı da vermesin o zaman"
        Tutuksuz sanık Prof. Dr. Fethi Rüştü Yıldız: Cirodan yüzde 35 veriyorduk!
        Tutuksuz sanık Prof. Dr. Fethi Rüştü Yıldız: Cirodan yüzde 35 veriyorduk!
        Yetim aylığında eşitlik
        Yetim aylığında eşitlik
        Biden: ABD, Gazze'de ateşkes için yeni bir girişimde bulunacak
        Biden: ABD, Gazze'de ateşkes için yeni bir girişimde bulunacak
        Lübnan'da ateşkes başladı
        Lübnan'da ateşkes başladı
        Dört ayrılık kapıda!
        Dört ayrılık kapıda!

        Benzer Haberler

        Çorum'da "dur" ihtarına uymayan araç trafikten men edildi
        Çorum'da "dur" ihtarına uymayan araç trafikten men edildi
        Çorum'da park halindeki 10 aracın aynaları kırıldı
        Çorum'da park halindeki 10 aracın aynaları kırıldı
        Çorum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Çorum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli
        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli
        Çorum'da devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı
        Çorum'da devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı
        İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Çorum Valisi Çalgan'ı ziyaret etti
        İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Çorum Valisi Çalgan'ı ziyaret etti