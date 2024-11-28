Çorum'da park halindeki araca çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
Çorum'da park halindeki araçlara çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Çorum’da park halindeki araçlara çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Burak T. (18) idaresindeki 19 ADP 343 plakalı motosiklet, Üçtutlar Mahallesi Eşref Hoca Caddesi’nde park halindeki iki araca çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazada motosikletin çarptığı araçlarda da hasar meydana geldi.
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