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        Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de yarın Erzurumspor FK'yi konuk edecek

        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında yarın evinde Erzurumspor FK ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 10:12 Güncelleme: 29.11.2024 - 10:12
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        Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de yarın Erzurumspor FK'yi konuk edecek
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        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında yarın evinde Erzurumspor FK ile karşılaşacak.

        Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Erdem Mertoğlu yönetecek.

        Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlıkları devam eden Suat Kaya ve Loick Landre, maçta forma giyemeyecek.

        Çorum FK'nin ligde 20, Erzurumspor FK'nin ise 22 puanı bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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