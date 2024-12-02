Sungurlu OSB'de modüler balistik lego beton ürünleri üretilecek

Çorum Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 250 milyon liralık yatırımla modüler balistik lego beton ürünleri üretileceği bildirildi.

Sungurlu Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, SNG Defence Endüstri'ye firma kurmak üzere Sungurlu OSB'de 15 bin 268 metrekarelik 2 parsel tahsis edildi.

Yatırım için tahsis sözleşmesi Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal ve iş insanı Orhan Küçük arasında imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam Köksal, yatırımın ülke ve ilçe ekonomisine ciddi katkı sağlayacağını bildirdi. Fabrika inşaatının hızla tamamlanmasını beklediklerini dile getiren Köksal, "250 milyon liralık yatırımla birlikte Sungurlu OSB, stratejik sektörlere yönelik yatırımların merkezi olma yolunda önemli bir adım daha atmış oldu." ifadelerini kullandı.