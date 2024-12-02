Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Sungurlu OSB'de modüler balistik lego beton ürünleri üretilecek

        Çorum Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 250 milyon liralık yatırımla modüler balistik lego beton ürünleri üretileceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 15:00 Güncelleme: 02.12.2024 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sungurlu OSB'de modüler balistik lego beton ürünleri üretilecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 250 milyon liralık yatırımla modüler balistik lego beton ürünleri üretileceği bildirildi.

        Sungurlu Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, SNG Defence Endüstri'ye firma kurmak üzere Sungurlu OSB'de 15 bin 268 metrekarelik 2 parsel tahsis edildi.

        Yatırım için tahsis sözleşmesi Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal ve iş insanı Orhan Küçük arasında imzalandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam Köksal, yatırımın ülke ve ilçe ekonomisine ciddi katkı sağlayacağını bildirdi.

        Fabrika inşaatının hızla tamamlanmasını beklediklerini dile getiren Köksal, "250 milyon liralık yatırımla birlikte Sungurlu OSB, stratejik sektörlere yönelik yatırımların merkezi olma yolunda önemli bir adım daha atmış oldu." ifadelerini kullandı.

        SNG Defence Endüstri yetkilisi Orhan Küçük ise 10 bin 700 metrekare kapalı alanda üretim yapacaklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Burada özellikle mühimmat depoları ve yüksek güvenlikli askeri tesislerde kullanılmak üzere ileri teknolojiyle üretilecek modüler balistik lego beton ürünleri geliştireceğiz. Bu özel ürünlerin, hem yurt içi hem de yurt dışı pazarda büyük talep göreceğini öngörüyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Marmara Denizi'ndeki deprem kaç ili vurur?
        Marmara Denizi'ndeki deprem kaç ili vurur?
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
        Kremlin'den Suriye açıklaması
        Kremlin'den Suriye açıklaması
        Korku çeteleri el bombalarını nereden buluyor!
        Korku çeteleri el bombalarını nereden buluyor!
        Durumu ciddiyetini koruyor
        Durumu ciddiyetini koruyor
        Kartal yara sarmak istiyor!
        Kartal yara sarmak istiyor!
        "Eşitsizlikte bölgesel lideriz"
        "Eşitsizlikte bölgesel lideriz"
        5 yılın şampiyonu hangi şehir?
        5 yılın şampiyonu hangi şehir?
        THY'yi yasa boğan kaza! Kaptan pilot can verdi!
        THY'yi yasa boğan kaza! Kaptan pilot can verdi!
        Ortadoğu'da gözler Suriye'ye çevrildi
        Ortadoğu'da gözler Suriye'ye çevrildi
        Çin'in çip endüstrisine yeni darbe
        Çin'in çip endüstrisine yeni darbe
        Stellantis CEO'su Carlos Tavares istifa etti
        Stellantis CEO'su Carlos Tavares istifa etti
        İşte Mourinho'nun Gaziantep 11'i!
        İşte Mourinho'nun Gaziantep 11'i!
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Sigorta fiyatları artacak
        Sigorta fiyatları artacak
        Yemek ücreti hesaplamasında değişiklik
        Yemek ücreti hesaplamasında değişiklik
        "Okan hoca macera arıyor"
        "Okan hoca macera arıyor"
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        Evliliklerinde kriz var
        Evliliklerinde kriz var

        Benzer Haberler

        Kazada yaralanan Başkan Yazıcıoğlu, Çorum'dan Tokat'a sevk edildi
        Kazada yaralanan Başkan Yazıcıoğlu, Çorum'dan Tokat'a sevk edildi
        Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu'nun da arasında olduğu 7 kişi kazada yara...
        Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu'nun da arasında olduğu 7 kişi kazada yara...
        GÜNCELLEME 2 - Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu zincirleme trafik kazasınd...
        GÜNCELLEME 2 - Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu zincirleme trafik kazasınd...
        GÜNCELLEME - Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu zincirleme trafik kazasında...
        GÜNCELLEME - Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu zincirleme trafik kazasında...
        Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu'nun da arasında olduğu 7 kişi kazada yara...
        Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu'nun da arasında olduğu 7 kişi kazada yara...
        Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu'nun da arasında olduğu 7 kişi kazada yara...
        Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu'nun da arasında olduğu 7 kişi kazada yara...