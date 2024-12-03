Çorum'da darbettikleri kişinin aracını gasbeden 3 şüpheliden 2'si yakalandı

Çorum'da darbedip arabasını gasbettikleri kişiyi hastanede de darbetmeye çalışan 3 şüpheliden 2'si gözaltına alındı.

Ö.A, Y.G. ve M.Ç, Cemilbey köyü yakınlarında E.Y'yi darbettikten sonra otomobilini gasbetti.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma tarafından arazide yapılan aramada yaralı olarak bulunan E.Y, sağlık ekiplerince ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.