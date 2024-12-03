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        Çorum'da darbettikleri kişinin aracını gasbeden 3 şüpheliden 2'si yakalandı

        Çorum'da darbedip arabasını gasbettikleri kişiyi hastanede de darbetmeye çalışan 3 şüpheliden 2'si gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 09:47 Güncelleme: 03.12.2024 - 09:47
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        Çorum'da darbettikleri kişinin aracını gasbeden 3 şüpheliden 2'si yakalandı
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        Çorum'da darbedip arabasını gasbettikleri kişiyi hastanede de darbetmeye çalışan 3 şüpheliden 2'si gözaltına alındı.

        Ö.A, Y.G. ve M.Ç, Cemilbey köyü yakınlarında E.Y'yi darbettikten sonra otomobilini gasbetti.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Jandarma tarafından arazide yapılan aramada yaralı olarak bulunan E.Y, sağlık ekiplerince ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yolda araçla ambulansı takip etmeye başladığı belirlenen şüphelilerden Ö.A. ve Y.G, acil servis girişinde E.Y'ye saldırmak üzereyken polis ve jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

        İki şüpheli işlemler için karakola götürülürken, diğer şüpheli M.Ç'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Batman'da uzman çavuş olarak görev yaptığı belirlenen ve darp sonucu burnu kırılan E.Y. ise hastanede tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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