Çorum'da engelli bireyler zabıta üniforması giyip marketlerde denetim yaptı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde özel gereksinimli iki birey, zabıta kıyafeti giyip market denetimi yaptı.

Sungurlu Belediyesinde bir zabıta memurunun oğlu olan Alperen Sebil'in, babası gibi zabıta olma hayali 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde gerçekleştirildi.

Kendisi gibi engelli arkadaşı Recep Sarıyerlioğlu ile birlikte sabah saatlerinde Sungurlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne giden Sebil, burada zabıta üniforması giydi.