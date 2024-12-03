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        Çorum'da engelli bireyler zabıta üniforması giyip marketlerde denetim yaptı

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde özel gereksinimli iki birey, zabıta kıyafeti giyip market denetimi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 15:30 Güncelleme: 03.12.2024 - 15:34
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        Çorum'da engelli bireyler zabıta üniforması giyip marketlerde denetim yaptı
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        Çorum'un Sungurlu ilçesinde özel gereksinimli iki birey, zabıta kıyafeti giyip market denetimi yaptı.

        Sungurlu Belediyesinde bir zabıta memurunun oğlu olan Alperen Sebil'in, babası gibi zabıta olma hayali 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde gerçekleştirildi.

        Kendisi gibi engelli arkadaşı Recep Sarıyerlioğlu ile birlikte sabah saatlerinde Sungurlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne giden Sebil, burada zabıta üniforması giydi.

        İki arkadaş, zabıta ekipleriyle birlikte Alparslan Türkeş Caddesi'ndeki zincir marketlerin şubelerine giderek denetim yaptı.

        Ekiplerle birlikte marketlerde kasa ve etiketlerde yazılı fiyatları kontrol eden Sebil ve Sarıyerlioğlu, ayrıca ürünlerin son kullanım tarihlerini de kontrol etti.

        Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere de belediye hizmet binasında karşılaştığı Sebil ve Sarıyerlioğlu'nun Dünya Engelliler Günü'nü kutladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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