Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Oğuzlar'da Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı

        Oğuzlar Kaymakamı Tayfun Yılmaz ve Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli bireylerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 12:37 Güncelleme: 04.12.2024 - 13:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Oğuzlar'da Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Oğuzlar Kaymakamı Tayfun Yılmaz ve Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli bireylerle bir araya geldi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Oğuzlar Belediyesi Altınkoz Sosyal Tesisleri'ndeki etkinlikte davetlilere akşam yemeği ikram edildi.

        Etkinlikte engelli bireyler ve aileleriyle sohbet ederek talep ve önerilerini dinleyen Yılmaz, Dünya Engelliler Günü'nü kutladı.

        Belediye Başkanı Cebeci de sevginin bütün engelleri aşabileceğini belirterek, "Engelli vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Sizlerin hayat standartlarını yükseltmek, sosyal hayata katılımlarını artırmak ve her alanda erişilebilir olmak bizim öncelikli görevimizdir." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        5 kişi öldü, 63 kişi yaralandı, 15'er yıla kadar hapis istendi!
        5 kişi öldü, 63 kişi yaralandı, 15'er yıla kadar hapis istendi!
        Opera ve bale her yerde!
        Opera ve bale her yerde!
        Her şey bir anda oldu! Makineyle ahşap kesiyordu!
        Her şey bir anda oldu! Makineyle ahşap kesiyordu!
        Suriye'de son durum nedir?
        Suriye'de son durum nedir?
        Zihinsel engelli Elif'i kaçırdı! Cinsel saldırıda bulunup işkence etti
        Zihinsel engelli Elif'i kaçırdı! Cinsel saldırıda bulunup işkence etti
        Güney Kore'de Yoon'a istifa baskısı artıyor!
        Güney Kore'de Yoon'a istifa baskısı artıyor!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        Yayına katılan sapık bulundu! Pedofili paylaşımına soruşturma!
        Yayına katılan sapık bulundu! Pedofili paylaşımına soruşturma!
        Anne uygunsuz görüntülerini paylaştı! Velayet babaya geçti!
        Anne uygunsuz görüntülerini paylaştı! Velayet babaya geçti!
        İkinci el araçta sigorta zorunluluğu
        İkinci el araçta sigorta zorunluluğu
        Piramit işçilerinin bir günü!
        Piramit işçilerinin bir günü!
        G.Saray'da yerliler görüşme odasına!
        G.Saray'da yerliler görüşme odasına!
        F.Bahçe'den sürpriz kanat hamlesi!
        F.Bahçe'den sürpriz kanat hamlesi!
        Engelli araçlarında önemli değişiklik
        Engelli araçlarında önemli değişiklik
        Krizi aştılar
        Krizi aştılar
        Atalay’ın kafasındaki asgari ücret ne?
        Atalay’ın kafasındaki asgari ücret ne?
        Reasürans maliyetleri yüzde 25 arttı
        Reasürans maliyetleri yüzde 25 arttı
        Basının basın olduğu günlerde bu haberi böyle yazacak olsam, “Git ulan, şunu adam gibi toparla” deyip kafama atarlardı!
        Basının basın olduğu günlerde bu haberi böyle yazacak olsam, “Git ulan, şunu adam gibi toparla” deyip kafama atarlardı!
        Moda devinden astronot giysisi
        Moda devinden astronot giysisi

        Benzer Haberler

        Refüje çarpan tır nedeniyle Çorum-Yozgat kara yolu 2 saat ulaşıma kapalı ka...
        Refüje çarpan tır nedeniyle Çorum-Yozgat kara yolu 2 saat ulaşıma kapalı ka...
        Çorum'daki zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Çorum'daki zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Çorum'da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
        Çorum'da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
        Çorum'da karbonmonoksitten zehirlenen kişi hastaneye kaldırıldı
        Çorum'da karbonmonoksitten zehirlenen kişi hastaneye kaldırıldı
        GÜNCELLEME - Çorum'da iş yerine silahlı saldırı düzenleyen 3 zanlıdan 1'i t...
        GÜNCELLEME - Çorum'da iş yerine silahlı saldırı düzenleyen 3 zanlıdan 1'i t...
        GÜNCELLEME - Çorum'da darbettikleri kişinin aracını gasbeden 3 şüpheli tutu...
        GÜNCELLEME - Çorum'da darbettikleri kişinin aracını gasbeden 3 şüpheli tutu...