Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'daki doğal afetlerden etkilenen çiftçilere 20 milyon lira destek

        Mayıs, haziran ve temmuz aylarında, dolu, sel ve su baskını gibi doğal afetler nedeniyle mağdur olan çiftçiler için Çorum Valiliği acil destek hesabına 20 milyon lira ödenek gönderildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 11:17 Güncelleme: 10.12.2024 - 11:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'daki doğal afetlerden etkilenen çiftçilere 20 milyon lira destek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mayıs, haziran ve temmuz aylarında, dolu, sel ve su baskını gibi doğal afetler nedeniyle mağdur olan çiftçiler için Çorum Valiliği acil destek hesabına 20 milyon lira ödenek gönderildiği bildirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, valilik bünyesinde kurulan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Acil Destek Ödeneğinin Afetzedelere Dağıtımına Ait Usul ve Esasları Belirleme Komisyonunca yürütülen çalışmada, gerekli şartları taşıyan 4 bin 938 üreticiye yardım verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

        Destek ödemesi için başvuran 136 üreticiye ise gerekli şartları taşımadığı gerekçesiyle destek ödemesi yapılmamasına karar verildiği aktarılan açıklamada, ödemelerin 9 Aralık'ta çiftçilerin banka hesabına aktarıldığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail Suriye'de ilerliyor
        İsrail Suriye'de ilerliyor
        Habertürk Esad'ın kaçtığı sarayda
        Habertürk Esad'ın kaçtığı sarayda
        Peskov: Barış belli koşullarda olabilir
        Peskov: Barış belli koşullarda olabilir
        Avrupa Suriyeli sığınmacı başvurularını askıya alıyor
        Avrupa Suriyeli sığınmacı başvurularını askıya alıyor
        Diş hekimi 2 çocuk annesini katletmişti! Olay anı kamerada!
        Diş hekimi 2 çocuk annesini katletmişti! Olay anı kamerada!
        R.Madrid'den ayrılacak mı? Ancelotti açıkladı!
        R.Madrid'den ayrılacak mı? Ancelotti açıkladı!
        Bu yıl en çok hangi kripto paralar kazandırdı?
        Bu yıl en çok hangi kripto paralar kazandırdı?
        Yasa dışı bahis çetesinin bir yöntemi daha ortaya çıktı!
        Yasa dışı bahis çetesinin bir yöntemi daha ortaya çıktı!
        F.Bahçe'de zorunlu rotasyon!
        F.Bahçe'de zorunlu rotasyon!
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        İngiliz devi Kenan Yıldız için gözünü kararttı!
        İngiliz devi Kenan Yıldız için gözünü kararttı!
        İş insanını asitle eritmişti! Ölüm listesi hazırlamış!
        İş insanını asitle eritmişti! Ölüm listesi hazırlamış!
        Elektronik sigara kullananlara kötü haber!
        Elektronik sigara kullananlara kötü haber!
        Prenses Kate de 'Yılın Kişisi' adayı
        Prenses Kate de 'Yılın Kişisi' adayı
        Takıntılı sevgiliden kurşun yağmuru! İki kadını vurdu!
        Takıntılı sevgiliden kurşun yağmuru! İki kadını vurdu!
        Finlandiya'ya giden kimyonlar piyasadan toplatıldı
        Finlandiya'ya giden kimyonlar piyasadan toplatıldı
        Zenginle fakir arasındaki uçurum arttı
        Zenginle fakir arasındaki uçurum arttı
        Diyetisyenlerin korkulu rüyası mı olacak?
        Diyetisyenlerin korkulu rüyası mı olacak?
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar

        Benzer Haberler

        Çorum FK'de Mehdi Boudjemaa ile yollar ayrıldı
        Çorum FK'de Mehdi Boudjemaa ile yollar ayrıldı
        Çorum'da hakkında yakalama kararı bulunan 27 kişi yakalandı
        Çorum'da hakkında yakalama kararı bulunan 27 kişi yakalandı
        Çorum'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 ki...
        Çorum'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 ki...
        Çorum'da 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı
        Çorum'da 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı
        Çorum'da 17 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Çorum'da 17 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Çorum'da seyir halindeki araca silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında
        Çorum'da seyir halindeki araca silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında