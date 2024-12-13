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        Çorum'da polisten kaçarken üzerindeki uyuşturucuyu dökmeye çalışan kişi yakalandı

        Çorum'da trafik ekiplerinin durdurduğu otomobilden kaçan kişi, üzerindeki uyuşturucuyu imha etmeye çalıştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 19:21 Güncelleme: 13.12.2024 - 19:21
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        Çorum'da polisten kaçarken üzerindeki uyuşturucuyu dökmeye çalışan kişi yakalandı
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        Çorum'da trafik ekiplerinin durdurduğu otomobilden kaçan kişi, üzerindeki uyuşturucuyu imha etmeye çalıştı.

        Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 1. Cadde'de devriye görevi yapan trafik ekipleri, durumundan şüphelendikleri A.D.Y. idaresindeki, Ş.K. ve E.G'nin içinde bulunduğu 19 AAB 239 plakalı aracı durdurdu.

        Bu sırada araçtan inerek kaçmaya çalışan Ş.K, üzerinde bulunan uyuşturucuyu dökmye çalışırken polis ekiplerince yakalandı.

        Gözaltına alınan A.D.Y, Ş.K. ve E.G. polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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