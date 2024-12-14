Çorum'daki asayiş uygulamasında uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Çorum'da polis ekiplerince yapılan asayiş uygulamalarında uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce kent genelinde asayiş uygulaması yapıldı.

Şüpheli görünen kişi ve araçları durdurarak kimlik kontrolü yapan ekipler, ayrıca arama yaptı.

Ulukavak Mahallesi İskilip Caddesi'nde durdurulan E.Y'nin (36) üst aramasında ruhsatsız tabanca, mermi ve uyuşturucu madde, Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi'nde T.B'ye (29) ait otomobilde yapılan aramada 224 sentetik ecza hapı, 2,73 gram uyuşturucu ve uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.