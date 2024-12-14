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        Çorum'daki asayiş uygulamasında uyuşturucu ve silah ele geçirildi

        Çorum'da polis ekiplerince yapılan asayiş uygulamalarında uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 08:58 Güncelleme: 14.12.2024 - 09:13
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        Çorum'daki asayiş uygulamasında uyuşturucu ve silah ele geçirildi
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        Çorum'da polis ekiplerince yapılan asayiş uygulamalarında uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce kent genelinde asayiş uygulaması yapıldı.

        Şüpheli görünen kişi ve araçları durdurarak kimlik kontrolü yapan ekipler, ayrıca arama yaptı.

        Ulukavak Mahallesi İskilip Caddesi'nde durdurulan E.Y'nin (36) üst aramasında ruhsatsız tabanca, mermi ve uyuşturucu madde, Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi'nde T.B'ye (29) ait otomobilde yapılan aramada 224 sentetik ecza hapı, 2,73 gram uyuşturucu ve uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

        Uygulamada ayrıca alkollü ve ehliyetsiz araç kullandığı tespit edilen A.B'ye (42) 19 bin 416 lira ceza uygulandı, aracı trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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