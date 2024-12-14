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        Çorum BİLSEM öğrencileri IISEEF'te birinci oldu

        Çorum Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencilerinin İzmir Uluslararası İnovasyon, Bilim, Enerji, Mühendislik Fuarı'nda (İzmir IISEEF) biyoloji alanında şampiyon olduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 09:34 Güncelleme: 14.12.2024 - 10:07
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        Çorum BİLSEM öğrencileri IISEEF'te birinci oldu
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        Çorum Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencilerinin İzmir Uluslararası İnovasyon, Bilim, Enerji, Mühendislik Fuarı'nda (İzmir IISEEF) biyoloji alanında şampiyon olduğu bildirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İzmir'de düzenlenen fuarda 10 ülkeden 53 projenin final etabında yarıştığı belirtildi.

        Etkinliğe Çorum BİLSEM'den de bir projenin katıldığı aktarılan açıklamada, "Çorum Bilim ve Sanat Merkezi öğretmen ve öğrencileri, biyoloji alanında jüri üyelerince yapılan değerlendirme sonucunda uluslararası alanda birincilik elde ederek altın madalya kazandı. Ayrıca Çorum Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Zeynep Fidan ve İrem Sultan Şahin, 'Görme Engelli Bireylerimiz İçin Konuşan Model Organizma Projesi' ile Londra'da gerçekleştirilecek LIYSF 2025'e davet edildi." ifadelerine yer verildi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, fuarda öğrencilerin yeteneklerini uluslararası platformlarda sergileme fırsatı bulduklarına dikkati çekerek, derece alan öğrencileri ve danışman öğretmen Mehmet Fidan'ı tebrik etti.

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