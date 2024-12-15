Çorum'da üç berber, yarım asırdır meslek hayatını bir arada sürdürüyor

EMİR YUNUS BASMACI - Çorum'un Oğuzlar ilçesinde 1970'li yıllarda iş yaşamında bir araya gelen ikisi kardeş üç berber, yarım asırdır mesleği birlikte sürdürüyor.

İlçede yaşayan Adem Kıdak, 1965'te çırak olarak başladığı berberlik mesleğinde 1970'te kendi iş yerini açtı.

Kardeşi Hüseyin Kıdak'ı da aynı yıl yanında yetiştirmeye başlayan Adem Kıdak, 1974'te çırak olarak işe aldığı Abdullah Karaoğlan'ın da usta olmasını sağladı.

Çeşme Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki berber dükkanı, her gün erken saatlerde, 1974'te çırak olarak işe başlayan, sonraki yollarda ortak olan Abdullah Karaoğlan tarafından besmele ve dua ile açılıyor.

İkisi kardeş üç berber, 1970'li yıllarda kesişen yollarını bir daha ayırmadı.

İlk açtığı dükkanda 30 sene çalıştığını, 25 yıla yakın süre de şimdiki dükkanında tıraş yaptığını belirten Kıdak, "Çırak olarak yetiştirdiğim kardeşim Hüseyin ve Abdullah Karaoğlan ile çalışmaya devam ediyoruz. Sağ olsunlar, bana karşı saygılılar. 16 yıl önce emekli oldum. Halen mesleğimi devam ettiriyorum." dedi.

65 yaşındaki Hüseyin Kıdak da 50 yıldır bir arada çalışmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Artık yetiştirmek üzere çırak bulamadıklarını anlatan Kıdak, "Biz bugünlere birlikte erdik ama yetiştirecek çırak bulamıyoruz. Şükürler olsun, çok tatlı bir meslek. Gençlere bu mesleği tavsiye ediyorum." diye konuştu.

- "Saygı, sevgi, güven olduktan sonra neden ortaklık devam etmesin"