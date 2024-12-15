Çorum'da "4. Uluslararası Hitit Güvenlik Çalışmaları Kongresi" sona erdi

Çorum'da Hitit Üniversitesince düzenlenen "4. Uluslararası Hitit Güvenlik Çalışmaları Kongresi" sona erdi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından "Küreselleşen Dünyada Bölgeselleşen Güvenlik" temasıyla düzenlenen kongrede 8 farklı ülkeden 177 akademisyen ve araştırmacı sunum yaptı.