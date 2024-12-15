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        Çorum'un Bayat ilçesinde eğitime kar engeli

        Çorum'da kar yağışı nedeniyle Bayat ilçesinde okullar bugün tatil edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 22:59 Güncelleme: 15.12.2024 - 22:59
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        Çorum'un Bayat ilçesinde eğitime kar engeli
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        Çorum'da kar yağışı nedeniyle Bayat ilçesinde okullar bugün tatil edildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçede kar yağışının etkili olduğu bildirildi.

        Olumsuz hava şartları yüzünden Bayat ilçesindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime pazartesi günü bir gün ara verildiği belirtildi.

        Öte yandan akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü.

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