Alaca'da Yerli Malı Haftası kapsamında öğrencilere Togg tanıtıldı

Sunumunda, yerli malının öneminin Togg ile en iyi şekilde anlaşılması gerektiğini belirten Biber, öğrencilere tüketim için de Türkiye'de üretilen ürünleri tercih etmelerini tavsiye etti.

Alaca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Beytullah Atılgan, kendisine ait Togg marka otomobili Fatih Ortaokulu ve İlkokulu'nda öğrencilerle buluşturdu.

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