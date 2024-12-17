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        Alaca'da Yerli Malı Haftası kapsamında öğrencilere Togg tanıtıldı

        Çorum'un Alaca ilçesinde öğrencilere Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında, Türkiye'nin yerli otomobili Togg tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 16:56 Güncelleme: 17.12.2024 - 17:05
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        Alaca'da Yerli Malı Haftası kapsamında öğrencilere Togg tanıtıldı
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        Çorum'un Alaca ilçesinde öğrencilere Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında, Türkiye'nin yerli otomobili Togg tanıtıldı.

        Alaca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Beytullah Atılgan, kendisine ait Togg marka otomobili Fatih Ortaokulu ve İlkokulu'nda öğrencilerle buluşturdu.

        Yerli Malı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, Okulun müdür yardımcısı Mahmut Biber, öğrencilere Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u tanıttı.

        Sunumunda, yerli malının öneminin Togg ile en iyi şekilde anlaşılması gerektiğini belirten Biber, öğrencilere tüketim için de Türkiye'de üretilen ürünleri tercih etmelerini tavsiye etti.

        Sunumun ardından öğrenciler okul bahçesinde Togg'u inceledi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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