Stat:ÇorumŞehir
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Barış Çiçeksoyu, Arif Dilmeç
Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Toure, Atakan Akkaynak, Verheydt (Dk. 64 Kasongo), Tunahan Ergül (Dk. 86 Atakan Cangöz), Kerem Kalafat, Kadir Seven (Dk. 75 Mehmet Tayfun Dingil), Geraldo (Dk. 64 Suat Kaya), Erkan Kaş, Eren Karadağ (Dk. 87 Cadic), Ferhat Yazgan
MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, Yıldırım Mert Çetin, Diago Aleksis Özçakmak (Dk. 86 Astanakulov), Riad Bajic (Dk. 46 Rotariu), Varga (Dk. 61 Dadashov), İsmail Çokçalış, Ali Kaan Güneren (Dk. 61 Sapanora), Cephas, Yusuf Emre Gültekin, Hayrullah Bilazer, Osman Çelik (Dk. 77 Mesut Emre Kesik)
Goller: Dk. 51 Kadir Seven (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 89 Rotariu (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 13 Diogo Aleksis Özçakmak, Dk. 30 Hayrullah Bilazer (MKE Ankaragücü), Dk. 24 Verheydt, Dk. 35 Geraldo, DK. 60 Tunahan Ergül, Dk. 65 Kadir Seven, Dk. 86 Eren Karadağ (Ahlatcı Çorum FK)
Kırmızı kart: Dk. 40 Yusuf Emre Gültekin (MKE Ankaragücü)
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