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        Kargı'da annelere bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi

        Çorum'un Kargı ilçesinde jandarma ekiplerince annelere bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 13:19 Güncelleme: 23.12.2024 - 13:52
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        Kargı'da annelere bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi
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        Çorum'un Kargı ilçesinde jandarma ekiplerince annelere bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.

        Kargı İlçe Jandarma Komutanlığınca "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında, Yunus Emre İlkokulu ve Ortaokulunda düzenlenen etkinliğe 27 anne katıldı.

        Eğitimde bağımlılığın birey ve aile üzerindeki etkileri, erken fark edebilme yolları ve mücadele stratejileri anlatıldı.

        Eğitimde ayrıca annelere uyuşturucu maddelerin zararları hakkında bilgi verilerek, çocuklarını koruma konusunda dikkat etmeleri gereken davranışlar anlatıldı.

        Eğitim sonrasında jandarma ekipleri, narkotik köpeğiyle uyuşturucu madde bulma gösterisi yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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