Kargı'da annelere bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi

Eğitimde bağımlılığın birey ve aile üzerindeki etkileri, erken fark edebilme yolları ve mücadele stratejileri anlatıldı.

Kargı İlçe Jandarma Komutanlığınca "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında, Yunus Emre İlkokulu ve Ortaokulunda düzenlenen etkinliğe 27 anne katıldı.

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