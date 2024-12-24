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        Çorum'da yakınlarının haber alamadığı kişi evinde ölü bulundu

        Çorum'da yakınlarının haber alamadığı 32 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 09:49 Güncelleme: 24.12.2024 - 09:49
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        Çorum'da yakınlarının haber alamadığı kişi evinde ölü bulundu
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        Çorum'da yakınlarının haber alamadığı 32 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

        Alınan bilgiye göre, bir süredir haber alamadıkları Yalçın Kafa'nın Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar 14. Sokak'taki evine giden yakınları, Kafa'yı hareketsiz yatarken buldu.

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Olay yeri ekiplerince ikamette yapılan incelemenin ardından Kafa'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İlk incelemede, Kafa'nın cenazesinde kesi ya da darp izine rastlanmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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