Çorum'da yakınlarının haber alamadığı kişi evinde ölü bulundu

İlk incelemede, Kafa'nın cenazesinde kesi ya da darp izine rastlanmadığı öğrenildi.

Olay yeri ekiplerince ikamette yapılan incelemenin ardından Kafa'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, bir süredir haber alamadıkları Yalçın Kafa'nın Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar 14. Sokak'taki evine giden yakınları, Kafa'yı hareketsiz yatarken buldu.

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