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        Sungurlu Belediyesi itfaiyesi bu yıl 429 olaya müdahale etti

        Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin bu yıl 429 olaya müdahale ettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 18:35 Güncelleme: 26.12.2024 - 18:47
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        Sungurlu Belediyesi itfaiyesi bu yıl 429 olaya müdahale etti
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        Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin bu yıl 429 olaya müdahale ettiği bildirildi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, itfaiye ekiplerinin yangın, trafik kazası, insan ve hayvan kurtarma gibi çeşitli olaylarda çalışma yaptığı belirtildi.

        Açıklamada, "Ekiplerimiz 2024 yılında ilçe merkezi ve köylerde meydana gelen 51 ev, 2 iş yeri, 26 araç yangını, 59 trafik kazası kurtarma, 230 arazi ve anız yangını, 43 hayvan kurtarma, 16 mahsur kalma, 2 boğulma ve intihar girişimi olmak üzere toplamda 429 olaya müdahale etmiştir." ifadesine yer verildi.

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