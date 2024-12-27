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        İlahiyat Fakültesi öğrencileri engellilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekti

        Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde düzenlenen etkinlikle engellilerin günlük hayatta karşılaştıkları zorluklara dikkat çekildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 10:34 Güncelleme: 27.12.2024 - 10:45
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        İlahiyat Fakültesi öğrencileri engellilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekti
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        Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde düzenlenen etkinlikle engellilerin günlük hayatta karşılaştıkları zorluklara dikkat çekildi.

        Fakülteden yapılan yazılı açıklamaya göre, engellilik ve sosyal farkındalık dersi öğrencileri, Dr. Öğretim Üyesi Dila Baran gözetiminde farkındalık etkinliği düzenledi.

        Çorum Belediyesi Engelli Eğitim Merkezi ve Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şubesinin desteğiyle, "Engelsiz bir dünya mümkün" sloganıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler, engelli farkındalığı hakkında hazırladıkları ürünleri stantlarda sergiledi.

        Ziyaretçilere engellilik konusunda eğitici bilgiler veren öğrenciler, engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları zorlukları, uygulamalı olarak gösterdi.

        Etkinlikte ayrıca, katılımcıların gözleri kapatılıp beyaz bastonla yürüterek, görme engellilerin ulaşım konusunda yaşadığı sıkıntılara dikkat çekildi.

        Engelliliğe yönelik toplumsal bilincin artırılması amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, farklı engel gruplarına sahip bireyler tarafından hazırlanan sanatsal ürünler de sergilendi.

        Etkinliğe Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir, Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Mehmet Atmutçu, Çorum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Mustafa Yaşar da katıldı.

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