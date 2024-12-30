Ahlatcı Çorum FK, Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sabah antrenmanında kondisyon çalışan kırmızı-siyahlılar, öğleden sonraki idmanda ise taktik çalışma yaptı.

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında 4 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Şanlıurfaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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