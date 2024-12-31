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        Sungurlu Emniyet Müdürlüğünün denetimleri sürüyor

        Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğünce ilçe merkezindeki denetimlerin devam ettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 15:30 Güncelleme: 31.12.2024 - 15:32
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        Sungurlu Emniyet Müdürlüğünün denetimleri sürüyor
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        Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğünce ilçe merkezindeki denetimlerin devam ettiği bildirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yılbaşı tedbirleri kapsamında ilçe merkezinde denetimler yapıldı.

        25-30 Aralık'ta yapılan denetim kapsamında 1428 kişinin GBT kaydı kontrol edildi, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

        Kaçakçılık ve narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda ise 8 bin 104 gram kıyılmış kaçak tütün, 89 bin 120 dolu makaron, sigara sarma makineleri ve çeşitli gümrük kaçağı eşyalar ele geçirildi.

        Sahte içki üretildiği belirlenen 2 eve yapılan operasyonda ise 7,5 litre sahte içki, ruhsatsız tüfek ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Sahte içki ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

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