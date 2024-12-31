Sungurlu Emniyet Müdürlüğünün denetimleri sürüyor

Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğünce ilçe merkezindeki denetimlerin devam ettiği bildirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yılbaşı tedbirleri kapsamında ilçe merkezinde denetimler yapıldı.

25-30 Aralık'ta yapılan denetim kapsamında 1428 kişinin GBT kaydı kontrol edildi, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kaçakçılık ve narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda ise 8 bin 104 gram kıyılmış kaçak tütün, 89 bin 120 dolu makaron, sigara sarma makineleri ve çeşitli gümrük kaçağı eşyalar ele geçirildi.

Sahte içki üretildiği belirlenen 2 eve yapılan operasyonda ise 7,5 litre sahte içki, ruhsatsız tüfek ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Sahte içki ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.