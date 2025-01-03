Çorum'da Regaib Kandili dualarla idrak edildi

Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya da belediye meclis üyeleri ve çalışanlarla mevlit programına katıldı.

Kızılkanat, Şeyh Habip, Fatih, Osmangazi ve Esentepe camilerinde düzenlenen programlarda, ebediyete irtihal edenlerin ruhu için dua edildi.

Dodurga'da Regaip Kandili dolayısıyla düzenlenen programda, Dodurga Belediyesinin vefat etmiş eski belediye başkanları, çalışanları ve aileleri için mevlit okutuldu.

Merkez Camisi'nde düzenlenen kandil programında vatandaşlar, ülkenin birlik ve beraberliği için dua etti.

Daha sonra İlçe Müftüsü Süleyman Erbek, Regaib gecesinin anlam ve önemine binaen sohbet gerçekleştirdi.

Vatandaşların ilgi gösterdiği programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, kaside ve ilahiler söylendi.

Kent merkezi ve ilçelerdeki simge camilere giden vatandaşlar, namaz kılıp dua etti.

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