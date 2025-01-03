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        Dodurga'da öğrenciler Sarıkamış şehitlerini andı

        Çorum'un Dodurga ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 110. yıl dönümü dolayısıyla anma etkinliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 16:57 Güncelleme: 03.01.2025 - 16:57
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        Dodurga'da öğrenciler Sarıkamış şehitlerini andı
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        Çorum'un Dodurga ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 110. yıl dönümü dolayısıyla anma etkinliği yapıldı.

        Dodurga Şehit Murat Alıcı Ortaokulu'nda Sarıkamış Harekatı sırasındaki hava şartlarını gösteren dekor oluşturuldu.

        Burada dönemin asker kıyafetlerini giyen öğrenciler, harekat sırasında hayatını kaybeden askerleri canlandırdı.

        Anma etkinliği öğretmen ve öğrencilerden ilgi gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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