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        Gençlik ve Spor Bakanlığından Hitit Üniversitesi öğrenci kulüplerinin 11 projesine destek

        Hitit Üniversitesi öğrenci kulüplerinin 11 projesinin Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında desteklenmeye hak kazandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 13:29 Güncelleme: 11.01.2025 - 13:29
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        Gençlik ve Spor Bakanlığından Hitit Üniversitesi öğrenci kulüplerinin 11 projesine destek
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        Hitit Üniversitesi öğrenci kulüplerinin 11 projesinin Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında desteklenmeye hak kazandığı bildirildi.

        Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen ÜNİDES'in 2. dönem öğrenci projeleri başvuru sonuçları açıklandı.

        Sonuçlara göre Maliye, Türk-İslam Sanatları, Genç Tema, Hitit Sanat Atölyesi, Matematik Gönüllüleri, Drama Animasyon, Engelsiz Üniversite, Yeniler, 1907 Üniversiteli Fenerbahçeliler, Beslenme ve Diyetetik ve Ultraslan Hitit Üniversitesi kulüplerince hazırlanan sosyal, sportif ve sanatsal içerikli 11 proje desteklenmeye değer bulundu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, projesi kabul edilen akademisyen ve öğrencileri tebrik etti.

        Hitit Üniversitesi öğrencilerinin her alanda proje geliştirdiklerine dikkati çeken Öztürk, şunları kaydetti:

        "Öğrencilerimize proje kültürü kazandırmaya yönelik yoğun faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarımızın da meyvelerini almaya başladık. 4 yılda 358 TÜBİTAK öğrenci projemiz kabul edildi. Öğrencilerimiz özellikle yapay zeka, enerji ve sağlık alanlarında geliştirdikleri projelerle ulusal ve uluslararası ölçekli pek çok yarışmada önemli başarılar elde ediyor. Öğrenci kulüplerimiz de Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programında projelerini hayata geçiriyor. ÜNİDES’in ilk döneminde 2 projemiz destek almıştı. 2. dönem kapsamında da 11 projemiz daha destek almaya hak kazandı."

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