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        Çorum'da "Ailemle Birlikte Satranç" etkinliği yapıldı

        Çorum'da öğrenciler arasında "Ailemle Birlikte Satranç" etkinliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 17:34 Güncelleme: 11.01.2025 - 17:34
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        Çorum'da "Ailemle Birlikte Satranç" etkinliği yapıldı
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        Çorum'da öğrenciler arasında "Ailemle Birlikte Satranç" etkinliği yapıldı.

        Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ailelerin eğitim süreçlerine etkin katılımıyla öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da gelişiminin teşvik edilmesi, okul-aile ilişkisinin güçlendirilmesi, ailelerin çocuklarıyla daha derin bağ kurması ve kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla satranç etkinliği düzenlendi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilciliği iş birliğinde, Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yapılan etkinlikte öğrenciler aileleriyle satranç oynadı.

        Etkinlik sonunda, katılan öğrencilere madalya ve katılım belgesi verildi.

        Etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ve Satranç İl Temsilcisi Mesut Çetinoğlu da katıldı.

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