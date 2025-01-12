Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de yarın İstanbulspor'u konuk edecek
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında yarın sahasında Uğur Okulları İstanbulspor ile karşılaşacak.
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında yarın sahasında Uğur Okulları İstanbulspor ile karşılaşacak.
Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.
Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlıkları devam eden Eren Karadağ, Suat Kaya ve Avounou ile kart cezalısı Burak Süleyman, İstanbulspor maçında forma giyemeyecek.
Ligde Çorum FK'nin 26, Uğur Okulları İstanbulspor'un ise 27 puanı bulunuyor.
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