Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de yarın İstanbulspor'u konuk edecek

        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında yarın sahasında Uğur Okulları İstanbulspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 14:07 Güncelleme: 12.01.2025 - 14:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de yarın İstanbulspor'u konuk edecek
        ABONE OL

        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında yarın sahasında Uğur Okulları İstanbulspor ile karşılaşacak.

        Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

        Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlıkları devam eden Eren Karadağ, Suat Kaya ve Avounou ile kart cezalısı Burak Süleyman, İstanbulspor maçında forma giyemeyecek.

        Ligde Çorum FK'nin 26, Uğur Okulları İstanbulspor'un ise 27 puanı bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meşhur sokakta cinayet
        Meşhur sokakta cinayet
        Kahraman dayı! 3 yeğenini kurtarmış
        Kahraman dayı! 3 yeğenini kurtarmış
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        "Avrupa'yı yeniden harika yapalım"
        "Avrupa'yı yeniden harika yapalım"
        Yavru gorilin adı belli oldu
        Yavru gorilin adı belli oldu
        TFF harcama limiti kararını geri çekti!
        TFF harcama limiti kararını geri çekti!
        Ünlülerin yangın raporu
        Ünlülerin yangın raporu
        Los Angeles'taki yangınlarda son durum ne?
        Los Angeles'taki yangınlarda son durum ne?
        Ünlü oyuncunun dramı
        Ünlü oyuncunun dramı
        "Dört penaltıyı vermedi"
        "Dört penaltıyı vermedi"
        Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in annesi gasp dehşeti yaşadı! Aracın modelinden olay çözüldü
        Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in annesi gasp dehşeti yaşadı! Aracın modelinden olay çözüldü
        Hastaneleri dolduran norovirüse dikkat!
        Hastaneleri dolduran norovirüse dikkat!
        En güçlü bağışıklık güçlendiriciler!
        En güçlü bağışıklık güçlendiriciler!
        "Keşke çocuklaşsalar"
        "Keşke çocuklaşsalar"
        Kılıçlı saldırıya sandalyeli kalkan!
        Kılıçlı saldırıya sandalyeli kalkan!
        Cumhuriyet tarihinde ilk
        Cumhuriyet tarihinde ilk
        Depremde ağır hasarlı araçları "change" etmişler! 40 milyon liralık vurgun, 15 gözaltı
        Depremde ağır hasarlı araçları "change" etmişler! 40 milyon liralık vurgun, 15 gözaltı
        Trump göreve başladığı gün neler yapacak?
        Trump göreve başladığı gün neler yapacak?
        Sağanak yağmur, fırtına ve don etkili olacak
        Sağanak yağmur, fırtına ve don etkili olacak
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Keskin Band!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Keskin Band!

        Benzer Haberler

        Çorum'da polis sireni kullanan sürücüye 138 bin lira ceza uygulandı
        Çorum'da polis sireni kullanan sürücüye 138 bin lira ceza uygulandı
        Çorum'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Çorum'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Çorum Valisi Çalgan, Alaca'da okul inşaatını inceledi
        Çorum Valisi Çalgan, Alaca'da okul inşaatını inceledi
        Çorum'da "Ailemle Birlikte Satranç" etkinliği yapıldı
        Çorum'da "Ailemle Birlikte Satranç" etkinliği yapıldı
        Çorum BİLSEM öğrencisi Ahmet Said Satıcı Bilim Olimpiyatları'nda derece ald...
        Çorum BİLSEM öğrencisi Ahmet Said Satıcı Bilim Olimpiyatları'nda derece ald...
        Çorum'da üç aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı
        Çorum'da üç aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı