Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de yarın İstanbulspor'u konuk edecek

Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlıkları devam eden Eren Karadağ, Suat Kaya ve Avounou ile kart cezalısı Burak Süleyman, İstanbulspor maçında forma giyemeyecek.

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