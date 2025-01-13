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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 19:18 Güncelleme: 13.01.2025 - 19:18
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:ÇorumŞehir

        Hakemler: Yasin Kol, Cem Özbay, Emre Doğu

        Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Toure, Atakan Akkaynak, Ferhat Yazgan, Verheydt, Suat Kaya (Dk. 73 Catic), Tunahan Ergül (Dk. 82 Atakan Cangöz), Kerem Kalafat (Dk. 90+1 Landre), Kadir Seven, Geraldo (Dk. 82 Eren Karadağ), Erkan Kaş

        Uğur Okulları İstanbulspor: İsa Doğan, Fatih Tultak, Vorobjovas (Dk. 87 Ologo), Sambissa (Dk. 70 Dijlan Aydın), Emir Kaan Gültekin, Coly (Dk. 70 Yusuf Ali Özer), Diarra, Özcan Şahan, Okan Erdoğan, Muammer Sarıkaya, Loshaj (Dk. 70 Duhan Aksu)

        Goller: Dk. 45+1 Ferhat Yazgan, Dk. 59 Suat Kaya, Dk. 89, Eren Karadağ (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 53 Muammer Sarıkaya (Penaltıdan) (Uğur Okulları İstanbulspor)

        Sarı kartlar: Dk. 3 Tunahan Ergül, Dk. 51 Toure, Dk. 79 Ferhat Yazgan (Ahlatcı Çorum FK)

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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