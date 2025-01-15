Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, fahri tanıtım kurullarıyla halka tanıtılacak

        Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Erhan Sipahioğlu, vakfı ilçelerde kaymakamların başkanlığında kurulacak "fahri tanıtım kurulları" aracılığıyla halka tanıtacaklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 18:23 Güncelleme: 15.01.2025 - 18:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, fahri tanıtım kurullarıyla halka tanıtılacak
        ABONE OL

        Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Erhan Sipahioğlu, vakfı ilçelerde kaymakamların başkanlığında kurulacak "fahri tanıtım kurulları" aracılığıyla halka tanıtacaklarını söyledi.

        Sipahioğlu, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda yaptığı sunumda, ordu ile halk arasındaki bağın pekiştirilmesi, ordunun güçlendirilmesine katkı sağlanması amacıyla tanıtım çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyledi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mütevelli heyet başkanlığını üstlendiği vakfın, Türk Silahlı Kuvvetlerinin fiziki imkanlarını geliştirmeye yönelik çalışmalar yaptığını belirten Sipahioğlu, bu amaçla 74 savunma sanayi şirketine doğrudan ya da dolaylı olarak ortak olduğuna işaret etti.

        Vakfın hem şirketlerden gelen kar payı hem de vatandaşların nakit ya da gayrimenkul bağışlarından oluşan bütçesinin gerek savunma sanayi şirketlerinin yeni yatırımlarının desteklenmesi, gerekse TSK'nın acil ihtiyaçlarını gidermede kullanıldığını anlatan Sipahioğlu, "Bu kaynakları şirketimizde yatırım yaparak ya da niş bir alanda fabrika kurarak değerlendiriyoruz ya da Silahlı Kuvvetlerimizin ciddi bir kaynağa ihtiyacı varsa oraya nakit olarak aktarıyoruz. Huduttaki bir askerin termal gözü oluyoruz." dedi.

        Sipahioğlu, vakfın bilinirliğini artırmak amacıyla çalışma başlattıklarını dile getirerek, "İlçelerde kaymakamlarımızın fahri başkanlığında kurulacak fahri tanıtım kurulları bizim için çok önemli. Çünkü bizim her ilçede bu kadar personelle olmamız mümkün değil. Buradaki fahri tanıtım kurulu üyelerimizle ne kadar sık işbirliği yapabilirsek, kendimizi o kadar daha iyi tanıtabileceğimizi düşünüyorum. Temelde vakfın bilinirliğini, görünürlüğünü artırmak istiyoruz. Biz suya bir taş attık, bir dalga çıkarmaya başladık. İnşallah bunu tsunamiye çeviririz." diye konuştu.

        Tanıtımla bağış toplamanın amaçlanmadığının altını çizen Sipahioğlu, şöyle devam etti:

        "Amacımız lütfen yanlış anlaşılmasın. Amaç bağış toplamak değil. Bizim bu coğrafyada Silahlı Kuvvetlerinin bu halkla olan gönül birlikteliğinin tekrar ciddi şekilde pekiştirilmesine ihtiyaç var. Bu coğrafyada Gazze'yi, Libya'yı, Suriye'yi, Ukrayna'yı görüyorsunuz. Bu coğrafyada güçlüysen güvendesin. Dolayısıyla bunu sağlayabilmek için gönül birlikteliğinin bırakılmaması gerekiyor. Çocuklardan başlayarak anlatılması, öğretilmesi gerekiyor. Bu amaçla çeşitli ilçelerde faaliyetler yapılıyor, çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Biz bağışa değil buradaki ruha bakıyoruz. Bizde bir Çanakkale ruhu var. Eğer o ruhu yaşatmazsak bize başka ruh yaşatırlar. Çanakkale ruhumuza lütfen hep beraber sarılalım."

        Sipahioğlu, Dışişleri Bakanlığı ile de sıkı temas içinde olduklarını aktararak, "Yurt dışında da vatandaşlarımız var. Büyükelçilerimiz, maslahatgüzarlar marifetiyle ulaşmayı düşünüyoruz. Eğer bu topraklarda barış içinde yaşamak istiyorsak, savaşa hazır olmak zorundayız. Savaşa hazır olmak lafla olmuyor, silahla, teknolojiyle, kendi teknolojinle oluyor. Başkasının teknolojisiyle savaşa hazır olmak bir şey ifade etmiyor." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail Yayın Kurumu: Katar Başbakanı ateşkesi duyuracak
        İsrail Yayın Kurumu: Katar Başbakanı ateşkesi duyuracak
        Şeybani'yi kabul etti
        Şeybani'yi kabul etti
        İstanbul'da 72 saatte 19 can kaybı!
        İstanbul'da 72 saatte 19 can kaybı!
        Polis memuru eşinin ailesini katletti: 5 ölü!
        Polis memuru eşinin ailesini katletti: 5 ölü!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        15 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        15 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        İlkay Gündoğan heyecanı!
        İlkay Gündoğan heyecanı!
        Piyasalarda 'çekirdek' coşkusu
        Piyasalarda 'çekirdek' coşkusu
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Bayram ikramiyesinde sona doğru
        Bayram ikramiyesinde sona doğru
        G.Saray'dan Nelsson kararı!
        G.Saray'dan Nelsson kararı!
        Bakan Bayraktar'dan TürkAkım açıklaması
        Bakan Bayraktar'dan TürkAkım açıklaması
        "Dualarım seninle"
        "Dualarım seninle"
        Yasin Özcan, Aston Villa'da!
        Yasin Özcan, Aston Villa'da!
        Los Angeles'ta "alev hortumu" uyarısı!
        Los Angeles'ta "alev hortumu" uyarısı!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        'Anadolu'nun kayıp topluluğu Kaşkalar'a ait izler bulundu
        'Anadolu'nun kayıp topluluğu Kaşkalar'a ait izler bulundu
        Tarihî rekor kırıldı
        Tarihî rekor kırıldı
        Devletin adamından, halkın adamına geçiş…
        Devletin adamından, halkın adamına geçiş…

        Benzer Haberler

        Çorum'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Çorum'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Dodurga'da 70 öğrenciye kışlık kıyafet hediye edildi
        Dodurga'da 70 öğrenciye kışlık kıyafet hediye edildi
        Çorum'da trafik kazasında ilçe jandarma komutanı ve karakol komutanı yarala...
        Çorum'da trafik kazasında ilçe jandarma komutanı ve karakol komutanı yarala...
        Çorum'da yol kenarındaki bariyere çarpan tırın sürücüsü yaralandı
        Çorum'da yol kenarındaki bariyere çarpan tırın sürücüsü yaralandı
        Çorum-Samsun kara yolunda sis etkili oluyor
        Çorum-Samsun kara yolunda sis etkili oluyor
        Çorum Valisi Çalgan'dan, kaza yerinde yaralanan trafik polisine ziyaret
        Çorum Valisi Çalgan'dan, kaza yerinde yaralanan trafik polisine ziyaret