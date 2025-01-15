Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, Alaca'yı ziyaret etti

Burada Alaca Kaymakamı Engin Tok ile görüşen Yazıcıoğlu, ardından Alaca Belediyesi'ne geçti.

Alaca Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre Yazıcıoğlu, babasının görev yaptığı Alaca Kaymakamlığı'nı ziyaret etti.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, babası Vali Recep Yazıcıoğlu'nun geçmişte görev yaptığı Çorum'un Alaca ilçesini ziyaret etti.

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