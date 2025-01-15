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        Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, Alaca'yı ziyaret etti

        Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, babası Vali Recep Yazıcıoğlu'nun geçmişte görev yaptığı Çorum'un Alaca ilçesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 20:20 Güncelleme: 15.01.2025 - 20:26
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        Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, Alaca'yı ziyaret etti
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        Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, babası Vali Recep Yazıcıoğlu'nun geçmişte görev yaptığı Çorum'un Alaca ilçesini ziyaret etti.

        Alaca Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre Yazıcıoğlu, babasının görev yaptığı Alaca Kaymakamlığı'nı ziyaret etti.

        Burada Alaca Kaymakamı Engin Tok ile görüşen Yazıcıoğlu, ardından Alaca Belediyesi'ne geçti.

        Belediye Başkanı Şerif Arslan'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Yazıcıoğlu, ziyarette babasına ait eski fotoğrafları inceledi.

        Ziyarete Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere'de katıldı.

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